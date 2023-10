Lausanne lance à son tour la vente régulée de cannabis

Les projets pilotes pour la vente régulée de cannabis pullulent en Suisse. Après l’annonce de l’ouverture d’un point de vente de cannabis pour quelque 1000 Genevois vendredi, cela se concrétise à son tour dans la capitale olympique et plus précisément à la rue du Maupas 7. «Avec l’ouverture des inscriptions et celle du lieu de vente vers la fin de l’année, c’est un projet majeur du programme de législature de la Municipalité qui se concrétise aujourd’hui», se réjouit Emilie Moeschler, conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale à Lausanne. Près de 200 personnes ont déjà pris rendez-vous pour un premier entretien avec l’équipe scientifique, bien que l’échantillon doive compter 1200 participants pour la validité du projet.