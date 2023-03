France : Stupéfiants, piscine gonflable: un surveillant de prison livrait des détenus

Un surveillant du centre pénitentiaire de La Talaudière (Loire) qui monnayait l’introduction de colis a été condamné dans la nuit de vendredi à samedi à 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis, par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Dénonçant la «gravité et l’ampleur des faits» commis par ce «représentant de l’autorité publique», le parquet avait requis 4 ans de prison dont 2 avec sursis.

L’homme de 39 ans a également été condamné à une interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique et à la confiscation de son véhicule, une Audi Q3.

Mises sur écoute

Les mises sur écoute opérées en juillet et août 2019 ont révélé la variété du contenu des nombreux sacs que ce surveillant parvenait à faire rentrer dans l’établissement sans être contrôlé par ses collègues: denrées alimentaires, consoles de jeux et téléphones portables, stupéfiants et même une piscine gonflable.