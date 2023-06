Football: Stuttgart reste en Bundesliga, pas de promotion pour Hambourg

Déjà vainqueur 3-0 à l’aller, Stuttgart a encore battu Hambourg et s’est maintenu en Bundesliga.

Lundi soir, Sonny Kittel a donné espoir aux 57 000 supporters du HSV massés dans le Volksparkstadion, en ouvrant la marque dès la 6e minute, mais le Français Enzo Millot a douché l’ambiance au retour des vestiaires, en égalisant à la 48e minute, puis en donnant l’avantage au VfB à la 64e minute. Silas a inscrit le dernier but dans la septième minute du temps additionnel.

Cinq ans de purgatoire pour Hambourg

Depuis la réintroduction en 2009 d’un match de barrage entre le 3e de deuxième division et le 16e de Bundesliga, seul trois clubs de l’échelon inférieur sont parvenus à remonter: Nuremberg en 2009, Fortuna Düsseldorf en 2012 et l’Union Berlin en 2019. Et au total, les 25 barrages d’accession/relégation ont tourné à 19 reprises en faveur du club de Bundesliga.