Cyclisme : Stybar forfait au Tour des Flandres à cause de son cœur

Le coureur tchèque, un des favoris de l’épreuve prévue dimanche, a dû subir une intervention chirurgicale pour des problèmes cardiaques.

«Une intervention chirurgicale était recommandée. Celle-ci a été effectuée avec succès par le Professeur Pedro Brugada mercredi à Bruxelles», selon le communiqué. Le coureur de 35 ans a déjà pu reprendre l’entraînement et va prendre quelques jours de repos en famille, toujours selon Deceuninck.

Il se sentait en forme

«Je suis bien évidemment déçu de manquer le Ronde dimanche», déclare Zdenek Stybar. Cette période, avec l’E3, Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres, est ma préférée de la saison. Je m’étais bien entraîné et je sentais que ma forme n’avait plus été aussi bonne depuis longtemps», a écrit le Tchèque, 5e de l’E3 à Harelbeke le 26 mars et 25e de Gand-Wevelgem dimanche.