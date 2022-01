Des mannequins à mobilité réduite défileront le 29 novembre à la Cité de la mode et du de­sign à Paris. Ils porteront les créations de Chris Ambraisse Boston, à la fois branchées et pratiques: pantalons à ouvertures asymétriques, fermetures éclair remplacées par des velcro invisibles ou chemises à aimants cachés sous des boutons. Le styliste, diplômé des beaux-arts et d'une école de stylisme, joue sur les formes et les matières pour mieux «sublimer le handicap». Ses collections sont disponibles principalement sur internet. En raison d'un marché encore peu développé et de pièces souvent confectionnées sur mesure, il faut compter environ 150 fr. pour un jean et 480 fr. pour un ­manteau.

Tout a commencé il y a sept ans, un jour où le Français approchant la trentaine dessinait des croquis dans le métro, raconte «Le Parisien». Une jeune femme lui a fait remarquer: «C'est joli ce que vous faites, mais il faudrait penser à nous, qui avons du mal à trouver des vêtements à la fois pratiques et qui nous plaisent, qu'on mettrait sans avoir besoin d'aide.» Un déclic pour le créateur: «Je suis allé voir des médecins, des associations et des centres spécialisés pour mieux comprendre les besoins», explique-t-il. Selon le quotidien français, ses débuts n'ont pas été faciles: le jeune homme a d'abord dû faire face à un accueil sceptique. Mais grâce à sa volonté, Chris a obtenu le soutien du Fonds social européen, ce qui lui a permis de lancer sa première ligne, qui comportait une dizaine de ­pièces. Aujourd'hui, le designer en conçoit quarante par collection annuelle.

Tatoos réalisés sur mesure

Lancé cette année, le service que propose Custoprothetik est unique en Europe. Grâce au collectif français, on peut personnaliser son appareillage orthopédique avec un habillage graphique réalisé par un artiste. «Le but, c'est de favoriser le processus de construction identitaire et de réappropriation de soi», ­explique Simon Colin, son ­fondateur. L'objet médical devient ainsi une surface d'expression. «Pour les gens qui sont à distance, les échanges se font par mail, puis on envoie l'imprimé et c'est l'orthoprothésiste du patient qui l'apposera», ajoute Simon. Côté prix, ça démarre à 300 fr.

Accès facile pour tous

«Lors d'un voyage à Berkeley, en Cali­fornie, j'ai vécu une expérience extraor­dinaire: le tout-accessible. De retour en France, une obsession ne m'a plus ­quitté: connaître un maximum d'adresses faciles d'accès pour pouvoir sortir librement», explique Damien Birambeau. ­Ainsi est né le site jaccede.com. Depuis sept ans, ce «guide collaboratif des bonnes adresses accessibles» recense les lieux par niveau d'accessibilité et aide les personnes à mobilité réduite à mieux gérer leurs déplacements. En France et à l'international, 26 000 lieux sont référencés et la plateforme compte quelque 25 000 visiteurs par mois.

«Intouchables» à la sauce américaine

Le carton monumental qu'a réalisé le film d'Eric Toledano et Olivier Nakache dans toute l'Eu­rope pourrait connaître un remake américain. Le Britannique Colin Firth («Le discours d'un roi») devrait incarner le rôle tenu par François Cluzet et Chris Tucker («Rush Hour») celui d'Omar Sy, alias Driss. L'acteur afro-américain a confirmé à Blackfilm que des tractations étaient en cours avec les producteurs, selon actustar.com. Le film «Intouchables» sera ­diffusé pour la première fois à la télé le 21 décembre prochain sur Canal+, treize mois et demi après sa sortie en salles.

Et de deux pour «Push Girls»