Football : Suarez marque et l’Atlético termine 2020 en tête

Les Madrilènes ont battu Getafe grâce à un but de leur attaquant uruguayen.

Luis Suarez a donné la victoire aux Madrilènes. Keystone

Solide leader: excellent depuis le début de saison, l’Atlético Madrid a terminé l’année 2020 sur une 11e victoire en 14 matches de Liga, en l’emportant 1-0 contre Getafe mercredi pour la 16e journée de championnat d’Espagne, grâce à l’inévitable Luis Suarez.

Le «Pistolero» uruguayen a débloqué la situation pour les Colchoneros, en prolongeant de la tête vers le petit filet droit de Ruben Yanez un coup franc déposé par Yannick Carrasco (20e).

Suarez, qui aura 34 ans le 24 janvier, est de retour en grande forme après son épisode Covid-19, qui l’avait privé de trois semaines de compétition entre mi-novembre et le 5 décembre: après une période de disette début décembre, l’Uruguayen transféré du Barça l’été dernier a marqué trois fois sur les trois derniers matches des Madrilènes, dont un doublé contre Elche le 19 décembre.

500e match de Simeone

Une bien belle manière de clore l’année 2020 pour le 500e match de Diego Simeone en Liga (et sa 301e victoire): grâce à ce nouveau succès, l’Atlético passe provisoirement seul leader avec 35 points, et met la pression sur le Real Madrid, qui affronte le promu Elche plus tard en soirée (21 h 30).

Malgré l’annonce mardi du départ d’une véritable figure du club, Diego Costa (32 ans), pour raisons personnelles, et le poignant message d’adieu diffusé par l’avant-centre hispano-brésilien sur Instagram dans la journée de mercredi, les Colchoneros ont trouvé les ressources, dans le sillage d’une défense toujours aussi imperméable et d’une attaque Carrasco - Suarez - Joao Felix - Thomas Lemar de plus en plus redoutable, pour venir à bout du voisin Getafe.

L’adversaire préféré de Simeone en Liga: en 18 rencontres sous sa direction, les Colchoneros ont enchaîné 18 matches sans revers face aux banlieusards madrilènes, avec 34 buts marqués et aucun encaissé.

Valence à neuf contre dix

En début de soirée, le Valence CF s’est incliné 2-1 face au surprenant Grenade. Malgré le but de Kevin Gameiro (36e), Valence a fini le match à neuf contre dix, après les exclusions de Jason (70e) et Gonçalo Guedes (73e), et le carton rouge direct infligé à Domingos Duarte (76e) côté andalou.

Les Valenciens, empêtrés dans une crise financière, finissent l’année 2020 à la 16e place du classement, à égalité de points (15 pts) avec Valladolid, premier relégable.