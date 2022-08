Insolite à Riddes (VS) : Subjugué par le paysage, il sort de sa voiture sur l’A9 et se met à… peindre

«Je me demandais ce que cette voiture immobilisée à la sortie de l’autoroute A9 à Riddes faisait là. Et j’ai aperçu un homme âgé qui avait franchi la glissière de sécurité et qui était en train de peindre». Charles-André, un Valaisan de 52 ans, a assisté à une scène peu habituelle jeudi vers 15h. Le lecteur-reporter a pris la peine d’aviser la police cantonale du Valais de la présence du véhicule inoccupé. «Les agents m’ont signalé qu’ils avaient déjà été avertis par d’autres automobilistes et qu’une patrouille était en route.»