Dans quasi tous les cantons: Submergée, la justice suisse doit laisser filer des criminels 

Les enquêteurs n’arrivent plus à suivre, et ce n’est pas parce que les criminels sont trop bons – ils sont juste trop nombreux. Les Ministères publics, qui instruisent les affaires pour le compte des Cantons, sont plus ou moins tous sous l’eau, selon une enquête de Tamedia publiée entre autres dans «24 heures». Le nombre de plaintes est en hausse, et du coup, le nombre de procédures en suspens aussi. Tandis que la population suisse augmente, les effectifs de la justice stagnent ou reculent, dans les Ministères publics mais aussi les polices, la médecine légale, ou chez les juges et les experts. En outre, les procédures se complexifient, les lois se multipliant et les avocats utilisant de plus en plus de voies de recours.