Vaud

Submergées par les autos, les communes du bord du lac réagissent

Canicule et Covid attirent les Suisses sur les plages. Les localités peinent parfois à gérer cet afflux sur les parkings, avec une hausse des infractions de stationnement.

Des automobilistes mal stationnés ont reçu une amende de 120 fr dimanche entre Cully et Épesses.

Si les p l ages l émaniques s ont envahies par les visiteurs chaque été, c e tte année e lles sont d’autant plus courues qu’un bon nombre des Suisses ont dû annuler leurs vacances à l’étranger. Cela provoque parfois de gros problèmes de parcage.

Dimanche, du côté de Bourg-en-Lavaux, la police a envoyé un message de tolérance zéro en collant une amende de 120 fr. aux automobilistes qui se sont garées au bord de la route en empiétant sur la piste cyclable. «Je trouve ça scandaleux, un dimanche, ne dérangeant absolument personne, en pleine période de Covid-19, alors qu'on nous demande de rester en Suisse et de faire marcher les petits commerces locaux», a réagi l’un des contrevenants.

Du côté de la commune, on constate une hausse des infractions et les automobilistes qui se garent en dehors des cases doivent s’attendre à une amende, avertit le syndic Jean-Pierre Haenni. D’autant plus que des habitants ont fait part de leur agacement, ajoute-t-il.