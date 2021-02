Assurance maladie : Subsides pour les primes: cantons et Confédération se renvoient la balle

Il faut que quelqu’un paie, mais c’est mieux quand ce sont les autres qui le font. Voilà un peu l’ambiance actuelle entre les Cantons et la Confédération. 20min/Michael Scherrer

Cantons et Confédération: chacun veut participer, mais chacun préférerait quand même que ce soit l’autre qui participe un peu plus. C’est, grossièrement résumé, la position de nos autorités autour de l’objectif de réduire la charge des primes d’assurance maladie pour la population via les subsides.

«C’est toi qui paies!» – «Non, c’est toi!»

Tout a commencé avec l’initiative populaire du Parti socialiste «Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie». Elle demande de rendre mécanique à l’échelon national ce que le canton de Vaud a par exemple déjà mis en place: un assuré ne paie pas plus de 10% de son revenu pour ses primes LAMal. Le surplus est payé par l’État. L’initiative prévoit la répartition suivante: deux tiers à la charge de la Confédération, et le reste est payé par les Cantons.

Sauf que la Confédération ne veut pas mettre la main au porte-monnaie de façon aussi importante. Elle a donc proposé un contre-projet, que le Conseil fédéral a mis en consultation l’automne dernier, et qui veut faire contribuer les Cantons de manière plus importante. Surtout, elle veut que les Cantons où les coûts de la santé sont les plus élevés paient davantage par rapport à ceux où ils sont bas, ce qui inciterait les premiers à faire réduire ces coûts.

Vaud pour l’initiative

Sans surprise, les Cantons ne voient pas d’un bon œil cette proposition. La consultation s’est achevée cette semaine et ça ne leur convient pas du tout. La Conférence latine des affaires sanitaires et sociales a pris position. Pour planter un peu l’ambiance, elle parle dans sa réponse d’une «attitude méprisante de la Confédération envers les Cantons, qui n’auraient qu’à payer». Mais elle s’oppose également à l’initiative du Parti socialiste, et demande qu’un nouveau contre-projet soit présenté par Berne.

De son côté, le Canton de Vaud explique que «dans sa majorité», le Conseil d’État soutiendra l’initiative du Parti socialiste, notant en effet que son système actuel s’en approche. Sauf que la Confédération paie actuellement «moins du tiers des subsides versés». Le calcul est bien vite fait: avec l’initiative, le Canton serait donc mieux soutenu par Berne.