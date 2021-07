Bâle-Campagne - Substances cancérigènes retrouvées dans le ruisseau d’Allschwil

Les habitants de la localité bâloise d’Allschwil sont fâchés. Des produits nocifs, provenant d’un ancien dépôt chimique en France, ont été retrouvés dans le petit ruisseau qui coule à travers le village. C’est ce qui ressort d’un rapport publié lundi soir. La commune appelle Novartis, BASF et Syngenta à prendre des mesures. Ces trois entreprises avaient participé à l’assainissement du dépôt il y a dix ans.

«La plupart des produits sont toxiques»

Les produits nocifs sont arrivés en Suisse par les eaux. Le rapport rendu public lundi précise que les enfants aiment se baigner dans le ruisseau pollué et que ce dernier est aussi apprécié des pêcheurs. Au total, 96 produits chimiques, dont plusieurs cancérigènes, y ont été retrouvés. «La plupart d’entre eux sont toxiques», écrit l’expert Martin Forter, mandaté par la commune. Selon lui, il est difficile voire impossible de prédire l’effet qu’ils ont une fois mélangés.

Trop tôt pour s’exprimer

Contactées, les trois entreprises Novartis, BASF et Syngenta n’ont pas souhaité s’exprimer sur les faits. Elles renvoient à la communauté d’intérêt GI-DRB ayant géré l’assainissement du dépôt entre 2011 et 2012. Contactée à son tour, la GI-DRB estime qu’il est trop tôt pour s’exprimer. Dans une réponse écrite, elle assure avoir pris toutes les mesures nécessaires lors des travaux d’assainissement. Elle promet néanmoins de lire avec attention le rapport de la commune d’Allschwil et de prendre contact avec les personnes nécessaires.