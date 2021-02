Loana : Substances illicites et médicaments, c’est fini

Après un séjour en hôpital psychiatrique, Loana a décidé de reprendre sa vie en main et elle se sent beaucoup mieux.

L’année 2020 s’était plutôt mal terminée pour Loana. Heureusement, 2021 semble commencer de bien meilleure manière pour la Française de 43 ans. Après avoir accusé son ex de violences conjugales et avoir été internée dans un hôpital psychiatrique en octobre, Loana a pris de bonnes résolutions et en a fait part sur Instagram . «J’essaie de revenir au top», a-t-elle écrit à ses abonnés en évoquant «sa transformation».

Dans les colonnes de «Closer», la gagnante de la première édition de «Loft Story», en 2001, a accepté d’en dire un peu plus. «J’ai fait une croix sur mon passé et je regarde vers l’avenir désormais», a-t-elle confié, avant d’ajouter qu’elle avait perdu 16 kilos en faisant du sport et en promenant son chien. Mieux encore, Loana s’est débarrassée de ses addictions: «J’ai arrêté tout ce qui était substances illicites et médicaments. Je prends juste mon traitement contre la bipolarité.»