COP26 : Subventionner les énergies fossiles, c’est la «définition de la folie»

L'émissaire américain John Kerry a fustigé les milliers de milliards de dollars dépensés ces cinq ou six dernières années en faveur des énergies fossiles comme le pétrole.

Des milliers de milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles «ont été dépensés lors des cinq ou six dernières années. C’est la définition même de la folie», a lancé vendredi l’émissaire américain John Kerry devant toutes les délégations réunies lors de la dernière journée officielle de la conférence sur le climat de Glasgow, la COP26. Ces propos interviennent alors que le dernier projet de déclaration finale de cette COP sur la table appelle les États à limiter les financements «inefficaces» des énergies fossiles et non plus à accélérer vers la sortie de tous les financements, comme dans la précédente version.