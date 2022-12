Réseaux sociaux : Succéder à Elon Musk, la gageure du futur nouveau patron de Twitter

Elon Musk a accepté de nommer, à la tête de Twitter, un successeur , dont la tâche s’annonce déjà très délicate, coincé entre les demandes du bouillant propriétaire et les attentes des annonceurs, régulateurs, créanciers et salariés. Après près de deux jours de tergiversations, l’entrepreneur a accepté le verdict du sondage qu’il avait lancé dimanche sur son réseau social. Quelque 57% des 17 millions d’utilisateurs participants ont ainsi réclamé son départ.

Elon Musk n’a encore jamais cédé, de son plein gré, les rênes d’une des nombreuses sociétés majeures qu’il a créées ou dont il a pris la direction ces trois dernières décennies. Débarqué de sa propre entreprise X.com par le conseil d’administration en 2000, il est encore aujourd’hui à la tête, outre Twitter, de Tesla, SpaceX, Neuralink et The Boring Company.

«Dans l’ombre de Musk»

Jeffrey Sonnenfeld, professeur à l’université Yale et spécialiste de gouvernance, le compare à Travis Kalanick (Uber), Adam Neumann (WeWork), voire à Steve Jobs «avant qu’il ne prenne un coup de pied au derrière» et soit renvoyé d’Apple, en 1985. Des dirigeants, selon lui, devenus «renfermés sur eux-mêmes», incapables d’«écouter», «repoussant ce qui pourrait les aider».

Le natif de Pretoria a ainsi indiqué que même une fois dénichée la perle rare, il s’occuperait encore «des équipes dédiées aux logiciels et aux serveurs». Le milliardaire étant un utilisateur compulsif de la plateforme, Ann Lipton imagine la possibilité qu’il réponde à des sollicitations directes d’utilisateurs lui demandant de trancher certaines questions et fragilise ainsi son successeur.

«Un clone»

Quant au profil du futur directeur général, «il lui faut quelqu’un qui réagisse de façon plus avisée et diplomatique aux regards extérieurs», estime Jeffrey Sonnenfeld. Or, pour l’universitaire, le problème est qu’Elon Musk «cherche un clone de lui-même et c’est exactement ce qu’il faut éviter».