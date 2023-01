Skeleton: Succès allemand et britannique pour lancer les Mondiaux de St-Moritz

La bataille a été folle jusqu'au bout chez les femmes. Finalement, Susanne Kreher, championne du monde chez les juniors l'année dernière, a confirmé chez les «grandes». Elle a réussi à conserver un centième d'avance au terme de la 4e et dernière manche sur la Néerlandaise Kimberley Boss. Le bronze est revenu à la Canadienne Mirela Rahneva (à 0''84).

«C'était serré!, a soufflé la néo-championne du monde. Mon 4e run n'a pas été le meilleur et je l'ai bien senti en arrivant en bas. J'avais déjà gagné le bronze et l'argent ici chez les juniors et là c'est de l'or lors des grands championnats... C'est juste énorme!»