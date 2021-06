Après France-Suisse - Succès de la Nati: les fans des Bleus ont «pris cher» au boulot

Employés «fatigués», mais présents

Entre télétravail, RHT et manque de recul, difficile de dire si l’absentéisme a été marqué au travail au lendemain d’une nuit folle, ont indiqué de nombreux employeurs. A priori, selon eux, les absents ont été relativement rares. Au siège de la Fédération des entreprises romandes-Genève, où œuvrent près de 400 personnes, on a bien constaté que de nombreux collaborateurs étaient «fatigués» - par la fête ou les concerts de klaxons qui ont duré tard dans la nuit - «mais ils ont assumé et sont venus travailler, annonçait en fin de matinée Véronique Kämpfen, porte-parole de la faîtière. Cela aurait été cousu de fil blanc s’ils s’étaient portés pâles. Par contre, peut-être que les gens partiront plus tôt, ce soir (ndlr: mardi)». De leur côté, les HUG n’ont pas relevé plus d’absences que d’habitude.