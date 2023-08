Succès grandissant pour le Rock The Lakes à Vallamand

«En termes de communication, on a matraqué cette année. On a fait des flyers, on a été très présent sur les réseaux sociaux et notre programmation est variée et intéressante. De plus, en Suisse romande, il n’y a pas d’événement rock-metal comme le nôtre. Quand on pense à un festival de ce type, on pense directement au Greenfield à Interlaken (BE)», analyse le patron, fan de guitares hurlantes et de chants gutturaux depuis plus de quarante ans. Par rapport à la première édition, des améliorations sur le terrain – un champ avec vue sur le lac de Morat – ont été apportées. «Il y a désormais une aire pour les camping-cars. On a aménagé des toilettes et des douches pour le camping. On a installé des points d’eau partout sur le site. On a créé un village de food trucks avec une tente de 400 m²», énumère Daniel Botteron. Et le Broyard de préciser: «On fait comme les grands festivals, mais en conservant un esprit bon enfant. J’aime à dire que le Rock The Lakes est comme un village de vacances.» L’homme glisse d’ailleurs qu’en 2024 tout sera plus grand avec une capacité d’accueil augmentée et certainement une deuxième scène.