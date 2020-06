Libye

Succès majeur des forces gouvernementales face à Haftar

Les forces progouvernementales sont parvenues à redresser une situation compromise grâce au soutien turc. Les troupes du maréchal Haftar ont été chassées de l’ouest de la Libye.

Les forces du Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU, ont repris l’avantage. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP)

Soutien turc décisif

Le conflit a connu ces derniers mois une implication croissante de puissances étrangères. Le soutien militaire accru de l’allié turc a permis au GNA d’enregistrer une série de succès. Le maréchal Haftar, homme fort de l’est libyen, est lui appuyé par l'Egypte, les Emirats arabes unis et la Russie.

Depuis mercredi, le GNA a annoncé successivement la prise de l’aéroport international de Tripoli, hors service depuis 2014, le contrôle total des frontières administratives du Grand Tripoli, et la prise de Tarhouna.

Haftar se «redéploie»

Mercredi, l’ONU a annoncé la reprise à Genève des négociations -suspendues depuis plus de trois mois- du comité militaire, qui comprend cinq membres pro-GNA et cinq pro-Haftar et qui vise à obtenir un cessez-le-feu. Toutes les précédentes tentatives destinées à établir un cessez-le-feu durable ont échoué.