Hockey sur glace: Succès majuscule de la Suisse au Mondial M20

Nicolas Perrenoud et ses coéquipiers ont signé une victoire de prestige contre la Finlande.

L’équipe de Suisse M20 a réalisé une performance majuscule, lundi, lors de son match d’ouverture du championnat du monde. Au Centre Avenir de Moncton, au Canada, la sélection dirigée par Marco Bayer a raflé deux points contre la Finlande, l’une des nations qui figurent dans la liste des favorites pour la conquête de la médaille d’or le 5 janvier prochain. À la surprise générale, elle s’est imposée 3-2 en prolongation grâce à un but de l’attaquant zougois des Mooseheads de Halifax en Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ).

Au moins trois éléments tangibles démontrent la puissance du hockey finlandais dans cette catégorie d’âge, celle qui précède l’entrée dans les rangs professionnels. Et donc la valeur de l’unité empochée, et probablement non budgétisée, des jeunes Suisses.