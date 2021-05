Berne/Appenzell/Vaud - Succès modeste pour les manifs «pour les libertés»

A Berne, par contre, la police a rapidement communiqué son intention de ne pas laisser se tenir le rassemblement non autorisé qui s’annonçait. Un grand nombre d’agents ainsi qu’un camion-pompe étaient visibles sur la place fédérale. Les manifestants ont été éconduits au fur et à mesure de leur arrivée. Au plus fort de l’après-midi, on comptait entre 100 et 200 militants, bien loin de l’objectif de 50’000 annoncé par les organisateurs. Interdits d’accès à la place fédérale, quelques petits groupes ont joué au chat et à la souris avec les policiers, sans que des heurts ne soient à signaler.