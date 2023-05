Prilly (VD): Succès populaire pour du sport à gogo et en famille

La 12e édition est celle de tous les records avec près de 7000 participants et 28’000 initiations encadrées par 400 bénévoles.

«J’ai fait de la natation, du handball, du basket et du hip-hop. C’était super sympa!» Malgré la pluie présente durant quasiment toute la journée de dimanche, Evora, 7 ans, a le sourire. William, 7 ans lui aussi, a expérimenté un peu de basket en plus de l’unihockey et de la natation.