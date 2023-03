Succès pour la voie de covoiturage à la frontière

Un gain de huit minutes aux heures de pointe et de trente secondes avec un trafic plus calme: c’est ce qu’a calculé la société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB), en faisant des pointages ponctuels sur la voie de covoiturage de la douane de Thônex-Vallard. Cette piste de 500 mètres, la première sur une autoroute française, avait été créée en 2018 avec le Canton. En phase expérimentale, elle a été entretemps pérennisée.