Lausanne : Succès pour l’opération «un livre acheté un livre offert»

L’opération, lancée en août à Lausanne, fait état de 4000 livres vendus pour un montant dépassant les 100'000 francs.

Lancée en août à Lausanne, l’opération «un livre acheté un livre offert» connaît un succès au-delà des espérances. Alors que l’action court encore jusqu’au 30 novembre, 4000 livres ont d’ores et déjà été vendus pour un montant dépassant les 100'000 francs.

L’opération «un livre acheté un livre offert» permet au lecteur achetant un ouvrage d’un éditeur lausannois d’en choisir un second financé par la Ville. Quelque 4000 livres ont déjà été vendus en librairie ou directement sur les sites des libraires concernés. Ce bilan intermédiaire est très réjouissant, relève la Ville mercredi dans un communiqué.

Près de vingt éditeurs lausannois ainsi que les librairies Basta !, Ex Nihilo, Humus, et L’Intégrale EPFL participent à l’opération qui dure jusqu’au 30 novembre. La librairie Payot a rejoint la démarche depuis le 16 novembre et jusqu’à la fin du mois.