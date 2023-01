Ski alpin: Succès pour Mowinckel, frustration pour Gut-Behrami

La Norvégienne Ragnhild Mowinckel a, en effet, concrétisé son bon début de saison en super-G – toujours présente dans les huit premières – en s’imposant relativement largement sur la piste Olimpia delle Tofane. Imperturbable sur un tracé tournant et technique, la skieuse de 30 ans a devancé l’Autrichienne Cornelia Hütter (2e à 0’’30) et l’Italienne Marta Bassino (3e à 0’’47).

Gisin dans les dix

Les autres Suissesses n’ont pas été à la fête non plus, même si Michelle Gisin a pu intégrer le top 10. Avec son dixième rang (+ 0’’83), l’Obwaldienne a prouvé que son changement de matériel lui posait moins de problème en vitesse que sur les épreuves techniques. Joana Hählen (12e à 0’’93) et Wendy Holdener (14e à 1’’06) sont restées aux alentours de la seconde de retard, alors que Priska Nufer (25e à 1’’73) a été plus en retrait. Jasmine Flury et Jasmina Suter ont, de leur côté, connu l’élimination, avec une vilaine chute pour la seconde nommée.