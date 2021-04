Allemagne : La CDU plébiscite Armin Laschet pour succéder à Angela Merkel

Armin Laschet, qui brigue la succession d’Angela Merkel avec Markus Söder, a reçu le soutien de la CDU, dont il est le président, lors d’un vote interne lundi.

Fin de la guerre des nerfs chez les conservateurs allemands? Le dirigeant conservateur Armin Laschet a été plébiscité par son parti, lundi soir, comme candidat à la succession d’Angela Merkel et pour mener une bataille législative plus incertaine que jamais.

Après plus de six heures de réunion virtuelle, le comité exécutif du parti chrétien-démocrate CDU, s’est prononcé, lors d’un vote interne, pour la candidature de son président face à celle du populaire dirigeant bavarois Markus Söder. Après une semaine de duel fratricide entre les deux hommes, et d’une rare crise au sein de cette formation disciplinée, Markus Söder avait indiqué dans la journée qu’il se plierait à la décision de l’instance dirigeante.

Poids des sondages

La CDU doit «décider seule où et comment» le choix sera fait, avait-il estimé plus tôt dans la journée, tout en assurant qu’il «respecterait» une décision du comité exécutif de la CDU. Il avait obtenu dimanche le soutien de l’organisation des Jeunes conservateurs allemands. Même des élus d’ex-RDA, censés être rétifs à une candidature issue de la riche Bavière, s’étaient prononcés en sa faveur.

Tâche herculéenne

D’autant que la droite allemande n’a présenté qu’à deux reprises un candidat issu de la CSU, en 1980 et 2002, deux tentatives soldées par des échecs. Un tel affrontement entre CDU et CSU s’est rarement produit depuis que l’alliance entre ces deux «partis-frères» a été scellée après-guerre. Cette victoire à l’arraché d’Armin Laschet, âgé de 60 ans et dirigeant de la région d’Allemagne la plus peuplée, la Rhénanie du nord-Westphalie, risque de laisser des traces.