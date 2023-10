La bernoise Evi Allemann candidate pour succéder à Alain Berset

Cinq candidats déjà en lice

Cinq candidats se sont déjà lancés dans la course. A savoir le Zurichois Daniel Jositsch, le Bernois Matthias Aebischer, le Bâlois Beat Jans, le Vaudois Roger Nordmann et le Grison Jon Pult. Et ce n'est peut-être pas fini. D’autres prétendants pourraient s’ajouter, dont le coprésident du PS Cédric Wermuth (AG) et la conseillère nationale Tamara Funiciello (BE). Les intéressés ont jusqu’au 29 octobre pour se déclarer auprès du PS.