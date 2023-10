Succession d’Alain Berset: Evi Allemann serait la première femme candidate

Autres candidatures à venir

D’autres prétendantes et prétendants au poste sous la Coupole pourraient s’ajouter à la liste, dont Cédric Wermuth (AG), le coprésident du PS, ou la conseillère nationale Tamara Funiciello (BE). Reste à savoir qui sera encore en lice en décembre, interroge le journal zurichois. En effet, le président du gouvernement bâlois Beat Jans, souvent cité comme grand favori, a vu le vent tourner après l'annonce de sa candidature. Le puissant lobby agricole ne veut pas de lui (lire encadré) et le soutien dont il bénéficie sous la Coupole se serait aussi effrité.