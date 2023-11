Succession Berset: les six candidats en lice sont «éligibles»

Le conseiller fédéral Alain Berset s’en va en décembre et six candidats se sont présentés au portillon pour le remplacer.

Les six candidats déclarés à la succession d’Alain Berset au Conseil fédéral ont passé le premier cap. Samedi matin, le Parti socialiste (PS) a envoyé un communiqué faisant état des résultats de l’examen des candidatures par la commission d’examen indépendante. Il en ressort que tous «sont éligibles», chacun ayant été «examiné sous l’angle des capacités personnelles et politiques». Le PS ajoute que «les risques éventuels ont été abordés, dans le sens d’un contrôle de sécurité».

La commission était composée d’anciens élus socialistes et présidée par la Genevoise Liliane Maury-Pasquier, parlementaire jusqu’en 2019. Dès lundi, «le PS Suisse organisera quatre auditions officielles à Genève, Bienne, Olten et Schaffhouse» pour présenter les candidats aux membres du parti et au public. C’est le groupe parlementaire aux Chambres fédérales qui décidera du ticket le 25 novembre.