Succession d’Alain Berset: Roger Nordmann se lance bel et bien à l’assaut du Conseil fédéral

On le pressentait depuis lundi. C’est confirmé ce mercredi. Le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD) se lance dans la course au Conseil fédéral. Il a annoncé à Berne devant la presse sa candidature à la succession d’Alain Berset.

Le Vaudois, ancien chef du groupe socialiste aux Chambres, veut convaincre avec le slogan «Des ponts et des solutions». Il veut mettre l'accent sur quatre thèmes: la formation et l'emploi, l'énergie, la santé et l'Europe. Il insiste en particulier sur la nouvelle réglementation des relations avec l'Europe.

Mais Roger Nordmann a balayé ce point. «Un conseiller fédéral doit représenter tout le pays», a-t-il expliqué. La région d'origine du candidat ne joue pas vraiment de rôle. Il ne se considère pas non plus comme un «candidat de la Suisse romande», mais comme un bâtisseur de ponts qui veut relier les différentes parties du pays. Il a d’ailleurs souligné, dans les trois langues, qu'il maîtrisait couramment l'allemand et l'italien en plus du français.