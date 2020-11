Le successeur du conseiller d’Etat démissionnaire Pierre Maudet sera connu d’ici la fin du mois de mars. Les dates pour cette élection complémentaire ont été fixées, a indiqué mercredi l’Exécutif genevois. Le premier tour du scrutin se tiendra le dimanche 7 mars 2021 et un éventuel second tour aura lieu le 28 mars. Le délai de dépôt des listes de candidatures est fixé au lundi 11 janvier 2021 avant 12h00 pour le premier tour et au mardi 9 mars 2021 avant 12h00 pour l'éventuel second tour.