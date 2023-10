Succession de Sergi: Dans la course à la présidence, Swiss Basket contre-attaque

La course à la succession de Giancarlo Sergi, qui remettra son mandat de président de Swiss Basketball en mai lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire, est officiellement lancée.

L'organe faîtier du basket helvétique a annoncé la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire le samedi 9 décembre. Prévue depuis le printemps passé, elle devait surtout servir à valider les comptes. Mais on y votera aussi pour élire le prochain grand manitou à la tête de la fédération. «Cet événement marquera un moment important pour l’avenir du basketball en Suisse», peut-on lire dans un communiqué relayé ce vendredi.

Cette élection ouverte et anticipée, c'est une proposition du Conseil d'administration. Elle ouvre le champ des possibles à plusieurs candidats, et pas seulement à Thabo Sefolosha. A la fin du mois d'août, le premier Suisse à avoir évolué en NBA (14 saisons) nous avait confié son désir de longue date de s'investir pour son sport depuis le sommet de la pyramide, une «suite logique et naturelle» pour lui quelques mois après avoir mis un terme à sa carrière par une pige avec le Vevey Riviera Basket.