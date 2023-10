Défunts sans héritiers: le jackpot pour l'État

Chaque année, environ 90 milliards de francs sont légués en Suisse. La plupart du temps, la parenté en bénéficie, ou alors des associations de bienfaisances. Mais l’ultime héritier est toujours l’État. Celui qui ne laisse pas derrière lui une famille proche ou un testament abandonne ses biens terrestres à l’ensemble de la communauté. C’est la loi. Et parfois, c’est le gros lot rapporte la «NZZ» qui a analysé les statistiques du canton de Zurich. Ainsi, en 2022, dix cas ont été recensés et six en 2021. Avec des montants parfois élevés. La commune de Hettlingen (ZH), 3000 âmes, a touché en 2022 3,4 millions d’une personne décédée sans descendants.

Un petit cours sur les héritages s’impose. Renato Sauter, spécialiste des successions chez le prestataire de services financiers VZ Vermögenszentrum indique que sans testament, les legs sont répartis en trois cercles appelés parentèles. Sans entrer dans les détails, il y a d’abord les enfants, puis on remonte aux parents et enfin aux grands-parents. Parfois, les recherches de ces personnes s’avèrent difficiles surtout si elles sont à l’étranger. Des appels dans les journaux officiels sont faits et si, dans un délai d’une année, personne ne s’est manifesté, les biens du défunt reviennent à l’État. Et là, fédéralisme oblige, chaque canton a sa procédure. L’argent revient à la dernière commune de résidence du mort ou à la commune où il est né. Des subtilités existent. À Zurich, si la commune natale est hors du canton où la personne est morte ou que celle-ci est étrangère, c’est le canton qui empoche le pactole!