Berne : Succession d’Ueli Maurer: un premier candidat déclaré

La course aux candidats capables à la succession du conseiller fédéral Ueli Maurer est enfin lancée. Un premier candidat s’est déclaré rapporte le site nau.ch. Il s’agit du conseiller aux États bernois Werner Salzmann. «Oui, je veux participer à la procédure de sélection du Conseil fédéral». Sa section régionale UDC l’aurait annoncé au parti cantonal, qui aurait confirmé la réception de sa candidature. Il ajoute: «Le plus important dans ma décision a été que ma famille me soutienne, et c’est le cas», explique cet homme de 59 ans originaire de Mülchi (BE). «J’ai étudié en détail le profil d’exigences et j’en ai conclu que je le remplissais», ajoute Werner Salzmann. Ce qui l’attire, c’est le défi de s’engager encore plus pour la Suisse.