Pour Nicholas Braun, la série «Succession» est toujours plus forte

Oui, mais je ne tourne pas le dos à la série pour autant. Je trouve même que nos scénaristes débordent d’imagination et que nos nouveaux épisodes sont de plus en plus forts. Chaque nouvelle saison de «Succession» est meilleure que la précédente avec des rebondissements imprévisibles. Mais comme la série ne tourne que quelques mois par an, cela me laisse le temps de tourner au cinéma, ça m’occupe (rire).