Suisse : Succession Lauber: nouvelle mise au concours au MPC!

Pour la troisième fois, un appel à candidatures a été lancé pour succéder à Michael Lauber à la tête du Ministère public de la Confédération.

Mis en cause pour ses rencontres informelles avec le président de la FIFA Gianni Infantino, Michael Lauber a quitté son poste le 31 août dernier.

Mais que se passe-t-il donc au Ministère public de la Confédération? Après la démission du procureur général Michael Lauber le 31 août dernier et deux séries d’appels à candidatures, le poste est toujours vacant. Et la Commission judiciaire a décidé ce mercredi d’écarter les trois derniers candidats en lice pour reprendre la direction du MPC. Et annonce une nouvelle mise au concours, la troisième donc.