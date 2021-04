Allemagne : Succession Merkel: le rival d’Armin Laschet jette l’éponge

L’actuel président de la CDU a été désigné hier par son parti comme candidat à la succession de la chancelière allemande. Son rival, le populaire Bavarois Markus Söder, a annoncé son retrait.

Armin Laschet, 60 ans, président depuis janvier de la CDU de la chancelière, a obtenu le soutien d’une large majorité du comité exécutif du parti au terme d’une réunion nocturne de plus de six heures.

«Les dés sont jetés, Armin Laschet sera le candidat de l’Union conservatrice» constituée des deux partis CDU de la chancelière et CSU en Bavière, a déclaré Markus Söder, promettant de le soutenir «sans rancune et de toutes ses forces» aux législatives du 26 septembre.

Armin Laschet, âgé de 60 ans, président depuis janvier de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière, a obtenu dans la nuit de lundi à mardi le soutien d’une large majorité du comité exécutif du parti au terme d’une réunion nocturne de plus de six heures. Son rival, le populaire Bavarois Markus Söder, avait promis de se plier à la décision du comité, ceci après une semaine de duel fratricide entre les deux hommes. Une crise d’une rare intensité au sein du camp conservateur d’ordinaire discipliné.

Déjà les messages de félicitations à l’attention d’Armin Laschet commencent à arriver. Son ancien adversaire dans la course à la présidence de la CDU, Friedrich Merz, s’est réjoui du fait que le parti allait désormais pouvoir «regarder de l’avant» et présenter «des propositions concrètes en vue des élections» du 26 septembre, quand Angela Merkel se retirera après 16 ans à la tête de l’exécutif.

«Très étonnant»

Plus globalement, ce tribun énergique, aux accents parfois populistes, est depuis des mois jugé le plus apte dans les études d’opinion à remplacer Angela Merkel à la chancellerie, largement devant Armin Laschet, mais aussi toutes couleurs politiques confondues.

Côté CSU, les critiques persistent du reste suite au choix de la CDU. «A cinq mois des élections, prendre une décision contre sa propre base est très étonnant», a déclaré mardi le ministre des Finances du gouvernement bavarois Albert Füracker. Markus Söder était prêt à mener le camp conservateur, une tâche en général dévolue au président de la CDU, le plus grand parti du pays. «Si cette offre est repoussée, il en ira de la responsabilité de la CDU», a-t-il lâché lundi par anticipation.

Un désastre

La victoire à l’arraché d’Armin Laschet, dirigeant de la région d’Allemagne la plus peuplée, la Rhénanie-du-nord-Westphalie, risque donc de laisser de profondes divisions en vue du scrutin. «Même si la tempête passe, le prix de cette épreuve de force est énorme, pour Laschet personnellement, et pour l’Union conservatrice dans son ensemble», a estimé mardi «Der Spiegel».

Armin Laschet, qui avait déjà emporté de justesse la présidence de la CDU en janvier, sera un candidat à la chancellerie sans le soutien d’une partie de sa propre formation et de la CSU. Le duel a pour conséquence aussi de refroidir les relations entre la CDU et la CSU, qui après leur vive opposition sur la politique d’accueil des migrants, s’étaient difficilement réconciliées. «Et tout cela à cinq mois des élections. C’est un désastre», juge le Spiegel online.

D’autant plus que les conservateurs sont affaiblis après plusieurs scandales de corruption présumée dans leurs rangs et ne sont plus assurés de conserver les rênes du pouvoir à l’issue du scrutin législatif. Armin Laschet devra donc user de tous ses talents de rassembleur, face aussi à un parti Vert très discipliné qui talonne les conservateurs dans les sondages.