Allemagne : Succession Merkel: l’impopulaire Armin Laschet en pole position

Le président du parti chrétien-démocrate a reçu lundi le soutien de la direction de la CDU pour briguer la succession de la chancelière allemande Angela Merkel.

La décision n’est pas encore définitive mais avec ce soutien, Armin Laschet, 60 ans, dirigeant de la région la plus peuplée, la Rhénanie du nord-Westphalie, a désormais de très bonnes chances de défendre les couleurs conservatrices aux élections et ainsi de succéder à Angela Merkel, au pouvoir depuis 16 ans.

En perte de vitesse

La CDU, en nette perte de vitesse dans les sondages, reste néanmoins en tête des enquêtes, avec environ 28%, contre 22% pour les Verts. Ministre-président de la Bavière, Markus Söder, 54 ans, s’était dit prêt dimanche à tenter de devenir le premier Bavarois élu chancelier. A la condition toutefois que la CDU, bien plus puissante à l’échelle nationale, le soutienne. Mais, malgré une popularité impressionnante dans toute l’Allemagne et des soutiens jusqu’au sein de la CDU, il va désormais avoir du mal à renverser la tendance.

Le présidium de la CDU est en effet l’instance cruciale pour la désignation du candidat. Et c’est généralement aux démocrates-chrétiens que revient le premier choix. La CSU, formation régionale, n’a représenté qu’à deux reprises le camp conservateur tout entier aux élections, avec deux échecs à la clé en 1979 et 2002.

Markus Söder, devenu une des personnalités les plus appréciées grâce à une approche stricte et prudente de la lutte contre le virus, n’est pas parvenu à gagner à sa cause les cadres conservateurs au-delà de la Bavière. Ces derniers se montrent méfiants à l’égard d’un dirigeant aux opinions variables, qui disait encore il y a peu que sa place était à Munich et non Berlin.