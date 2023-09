Succession d’Alain Berset: Matthias Aebischer se lance dans la course au Conseil fédéral

«Je suis prêt e je me réjouis d'être candidat. Ma femme et ma famille me soutiennent à 100%», a lancé le Bernois. «Je pense avoir toutes les compétences pour ce poste et surtout la volonté d'apporter des solutions aux dossiers importants, comme l'énergie, la question européenne et la santé», a-t-il ajouté. «Je pense que mon expérience politique et en communication est indispensable à cette fonction. Je me sens en forme mentalement et physiquement», a t-il conclu. «Nous sommes convaincus qu’il a l’étoffe d’un conseiller fédéral», a indiqué Anna Tanner, coprésidente du PS bernois.