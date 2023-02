Danemark : Sucrer un jour férié pour augmenter le budget de l’armée? Le projet passe mal

Entre 40’000 et 50’000 personnes ont manifesté dimanche à Copenhague contre une proposition du gouvernement visant à faire travailler les Danois un jour de plus, au profit de la Défense.

«Ne touchez pas à nos jours fériés»

«C’est une proposition totalement injuste», a déclaré Lizette Risgaard, responsable du syndicat FH, à l’origine de la manifestation et qui compte 1,3 million d’adhérents dans ce pays de 5,9 millions d’habitants. Estimés entre 40’000 et 50’000 par la police et les organisateurs, les manifestants étaient venus de tout le pays à bord d’autobus. Rassemblés devant le parlement de Copenhague, ils brandissaient des pancartes clamant «Ne touchez pas à nos jours fériés» et «Dites non à la guerre».