Scandinavie : Suède: ado arrêté deux jours après la mort d’un policier dans une fusillade

Un suspect de 17 ans a été appréhendé vendredi après-midi à Göteborg, annoncent les autorités. Il a été inculpé de meurtre et tentative de meurtre.

Le suspect a été arrêté vendredi après-midi et inculpé de meurtre et tentative de meurtre. «C’est une personne jeune. Une personne qui a 17 ans et qui est impliquée dans un milieu conflictuel», a précisé la procureure Ulrika Aberg lors d’une conférence de presse. Ce dernier rejette toute accusation.