Récompenses: Droits des femmes? Climat? Suspense avant le Nobel de la paix

Comme chaque année, les spéculations vont bon train mais l’état de la planète, marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine, les tensions entre les États-Unis et la Chine ou encore les coups d’État en Afrique, les rend plus que jamais compliquées. Autre difficulté: des candidatures, on ne connaît que le nombre -351 cette année, soit 259 individus et 92 organisations-, pas le nom, gardé sous scellés pendant 50 ans.