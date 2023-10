Suède: Face à la démence, un arrêt de bus fictif dans une maison de retraite

Si l’arrêt de bus n’est pas fréquenté quotidiennement, sa présence a été salutaire à de nombreuses reprises, selon elle. «Nous avions une patiente qui venait me voir tous les jours, plusieurs fois par jour. Elle demandait que ses parents viennent la chercher. Venir s’asseoir sur le banc ici, attendre et parler, ça la calmait, ça la rendait heureuse. Ensuite on pouvait aller manger ou regarder la télévision.»

Réveiller des souvenirs

Le banc est surtout utile en fin de journée, quand les patients sont les plus fébriles. «Tout le monde a déjà pris le bus, alors quand ils voient le panneau ils le reconnaissent tout de suite, ils se disent que le bus va passer. Si on s’assoit avec eux et qu’on leur parle, ils oublient. On parle et ils oublient qu’ils voulaient sortir, ça sert vraiment».