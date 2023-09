Criminalité en Suède: Des voix demandent de mobiliser l’armée

Une femme de 25 ans est morte dans une explosion près d’Uppsala, le 28 septembre 2023. via REUTERS

«La criminalité a atteint une ampleur que nous n’avons jamais vue auparavant. La situation est grave à Uppsala, et dans tout le pays», a déclaré jeudi en conférence de presse Catarina Bowall, une responsable de la police de la ville universitaire située à 70km au nord de Stockholm, où une jeune femme a été tuée dans une explosion pendant la nuit.

Le conflit entre gangs pour le contrôle du trafic de drogue touche particulièrement la ville d’Uppsala, placée sous surveillance renforcée de la police et qui connaît une escalade de la violence depuis fin juin. Selon les décomptes de la chaîne de télévision publique SVT, douze personnes sont mortes dans des fusillades et explosions en septembre, mois le plus meurtrier en quatre ans, et les vingt-quatre dernières heures ont été particulièrement meurtrières.

Une première fusillade a eu lieu dans une banlieue aisée au sud de Stockholm peu avant 19h mercredi soir: un jeune homme a été tué par balle près d’un terrain de sport où des enfants s’entraînaient au football, selon la police nationale. Une enquête pour homicide a été ouverte et le terrain a été fermé jusqu’à vendredi.

Enfants en pleurs

«Des personnes innocentes sans aucun lien avec la criminalité organisée, dont plusieurs enfants venus à leur entraînement, ont été contraintes d’assister encore une fois à une fusillade impitoyable pendant laquelle un homme a été abattu», avait réagi le Premier ministre, Ulf Kristersson, auprès de la chaîne TV4.

«Des enfants en pleurs dans des tenues de football et des parents très inquiets. Mes pensées vont à tous ces enfants, à leurs mères et à leurs pères. Ces tueurs inconscients ne cesseront pas de se tirer dessus et de tirer sur les autres tant que nous ne les arrêterons pas», a-t-il ajouté.

Femme de 25 ans décédée

Une deuxième fusillade a eu lieu quelques heures plus tard, vers minuit, dans une autre banlieue sud de Stockholm, blessant deux personnes dont l’une est décédée des suites de ses blessures, selon la police. Trois hommes ont été arrêtés. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de 4h du matin, un engin explosif a tué une jeune femme de 25 ans dans la banlieue d’Uppsala. Cinq maisons ont été endommagées, a précisé la police sur son site.

Trafiquants de drogue

«Il est probable que cet événement ait un lien avec le conflit national» entre bandes criminelles, a ajouté la responsable de la police d’Uppsala qui s’attend à ce que cette guerre des gangs se poursuive.

Cette vague de violence sans précédent est liée à la lutte entre deux bandes criminelles pour le contrôle du trafic de drogues. Elle ébranle depuis plusieurs semaines le pays, qui peine à endiguer ces explosions - visant le plus souvent à intimider les membres de gangs rivaux et leurs proches - et fusillades meurtrières quasi quotidiennes. Les auteurs de ces violences sont de plus en plus jeunes et ces attaques ont fait plusieurs victimes collatérales ces dernières semaines.

Mobiliser l’armée?

Pour endiguer cette criminalité, les Sociaux-démocrates (gauche) et les Démocrates de Suède (extrême droite) ont proposé jeudi de mobiliser l’armée pour soutenir la police dans son travail de terrain. Une éventualité écartée pour l’instant par le ministre de la Justice, Gunnar Strömmer, qui se dit néanmoins «à l’écoute de toutes les propositions de tous les partis» pour freiner l’escalade de violence. En 2022, la Suède a connu 391 fusillades, dont 62 mortelles.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l'essentiel des infos de la journée.