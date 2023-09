Suède: Il pourrait ne pas y avoir de prix Nobel de la paix en 2023

Marquer la gravité de la situation mondiale

A qui attribuer le prix?

Mais alors qui? Un prix pour les Iraniennes qui manifestent leur colère et, pour certaines, tombent le voile depuis la mort de la jeune Mahsa Amini décédée en septembre 2022 après avoir été arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes? Pour ceux qui enquêtent sur les crimes de guerre commis en Ukraine ou qui seront peut-être un jour appelés à les juger?

Ou pour des militants qui luttent contre l’autre grande menace, le changement climatique, alors que l’été 2023 a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde et que les intempéries, incendies et inondations font rage partout sur la planète? «Je pense que le changement climatique est un excellent choix pour le prix Nobel de la paix cette année», estime le directeur de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), Dan Smith.