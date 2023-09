Suède: Les Verts ulcérés par une baisse de taxes sur l’essence

En Suède, les partis d’opposition, les Verts et le Parti du centre, ont jugé désastreuse pour le climat la proposition du gouvernement de réduire les taxes sur l’essence et le diesel. Car le gouvernement de droite, au pouvoir depuis octobre 2022, et soutenu pour la première fois par le parti d’extrême droite des Démocrates de Suède (SD), a annoncé, jeudi, vouloir réduire les taxes sur l’essence de 1,64 couronne (13 centimes de franc) par litre, et de 0,43 couronne (trois centimes) sur le diesel l’an prochain.