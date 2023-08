Suède: soupçonné d’avoir espionné pendant 10 ans pour la Russie

Sergueï Skvortsov, 60 ans, est soupçonné d’avoir transmis pendant près de dix ans des informations et technologies occidentales aux services de renseignement militaire russe. Le Russo-Suédois est accusé d’avoir mené des «activités de renseignement illégal» au détriment de la Suède et des États-Unis pendant une dizaine d’années, jusqu’à son arrestation en novembre 2022, selon l’acte d’accusation du procureur Henrik Olin.

Le procureur accuse Skvortsov d’avoir organisé «l’acquisition d’informations et l’acquisition effective de divers produits que l’État russe et les forces de défense ne pouvaient pas acquérir sur le marché libre en raison des règles et sanctions en matière d’exportation». Il aurait espionné les États-Unis depuis le 1er janvier 2013 et la Suède depuis le 1er juillet 2014, jusqu’à son arrestation. Il est accusé d’avoir «organisé l’achat et le transport des biens tout en dissimulant l’identité de l’utilisateur final».