Mexique : Sueurs froides dans une télécabine en plein séisme

Alors que la terre tremblait à Mexico, les occupants d’une benne sont restés coincés plus d’une heure au-dessus du vide, livrés aux caprices de Mère Nature.

Un séisme de magnitude 7,1 a secoué le centre et le sud du Mexique dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités déplorent la mort d’une personne, ainsi que des dégâts dans les hôpitaux, les maisons, les magasins et les hôtels du port d’Acapulco. À Mexico, les malheureux usagers d’une télécabine tombée en panne ont vécu de longues minutes d’angoisse alors que la terre tremblait sous leurs pieds. Des images filmées mardi soir depuis le sol et de l’intérieur de la cabine montrent la benne se balancer au-dessus du secteur d’Iztapalapa.