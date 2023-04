Genève: Suicide assisté d’un patient bien portant: l’affaire rebondit

Le Tribunal fédéral va à nouveau devoir se saisir de l’affaire du docteur Pierre Beck, et plus généralement de la thématique du suicide assisté de personnes en bonne santé. Ainsi que l’a appris la « RTS », le Ministère public genevois a en effet saisi la plus haute juridiction du pays suite à l’acquittement du médecin retraité . Pour rappel, en 2017, celui-ci avait prescrit du pentobarbital à une octogénaire ne souffrant d’aucune pathologie mais ne désirant pas survivre à son mari.

Cette décision ne satisfait pas le Ministère public. Ainsi qu’il l’a expliqué à la «RTS», il considère que si les lois sur les produits thérapeutiques et les stupéfiants ne s’appliquent pas, il ne lui resterait que le «mobile égoïste» mentionné dans le code pénal pour encadrer le suicide assisté d’un individu bien portant. Or, cette seule disposition permettrait selon lui à certains médecins de fournir une assistance au suicide «par conviction personnelle et de manière rapide et très régulière, à peu près dans n’importe quelle situation». D’où l’intérêt, à ses yeux, que le Tribunal fédéral dise clairement si aider à mourir un patient en parfaite santé est pénalement répréhensible ou pas.