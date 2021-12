Genève – Suicide assisté: le Tribunal fédéral ne tranche pas

Ce n’est pas encore une révolution, mais une ouverture dans le domaine du suicide assisté. C’est ainsi que l’on pourrait résumer la décision du Tribunal fédéral (TF) de jeudi d’annuler la condamnation du Dr Pierre Beck et de renvoyer la cause à la justice genevoise, priée de la réexaminer sous l’angle de la loi sur les stupéfiants. En 2020, celui qui a été vice-président d’Exit Suisse romande, association d’aide au suicide, avait été condamné en appel par la justice genevoise pour avoir permis à une vieille dame en bonne santé de mourir avec son mari en 2017. Le médecin avait écopé de 120 jours-amende avec sursis pour violation de la loi fédérale sur les médicaments pour avoir prescrit du pentobarbital. Cette affaire avait poussé Exit Suisse romande a durcir les conditions d’aide au suicide des couples.

«Un immense progrès»

«Cette décision m’apaise, même si l’affaire n’est pas terminée», a réagit Pierre Beck. Pour son avocat, Me Yves Grandjean, l’arrêt du Tribunal fédéral constitue «un immense progrès. Les juges, en choisissant de ne pas condamner, ni acquitter, ont emprunté une troisième voie. Ce qui signifie que le TF n’exclut pas que l’on puisse étendre le suicide assisté aux personnes âgées avec une vie accomplie.» Pour l’homme de loi, un message est ainsi passé aux politiques afin qu’ils se saisissent de la problématique et légifèrent. «Il y a peu de marge de manœuvre pour une nouvelle condamnation à Genève.»

Portée importante

En Suisse, le suicide assisté est possible selon les directives de l’Académie Suisse des sciences médicales (ASSM) en cas de «maladie et/ou limitations fonctionnelles» causant au patient une «souffrance qu’il juge insupportable». Jusqu’à présent, les questions de souffrance existentielle, hors maladie, ne sont pas prises en compte et c’est là tout l’enjeu de cette affaire qui avait vu le Dr Beck assister une dame qui avait décidé de mourir avec son mari malade et avait clairement exprimé sa volonté de ne pas lui survivre.