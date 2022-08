valais (VS): Suicides en prison: «Pas de problème majeur, mais des progrès possibles»

Les détenus en prison préventive sont les plus propices au suicide dans les cantons du Valais et Vaud.

Face aux chiffres alarmants de cette année, le chef du Département de la sécurité (DSIS) Frédéric Favre a commandé un audit pour évaluer la qualité des établissements pénitentiaires. L’élu valaisan justifiait sa démarche mardi matin lors d’une conférence de presse: «Un œil externe sera plus propice à trouver des failles et des améliorations à réaliser au sein du système carcéral.»

Des améliorations sont possibles

Si le ton se veut rassurant, humanrights.ch relayait ce mardi un rapport critiquant vivement les établissements pénitentiaires helvétiques: surpopulation carcérale, violences policières au sein des prisons et maltraitements subis par les détenus, entre autres. Zürich et Vaud seraient particulièrement visés par l’organisation: les deux cantons autorisent l’isolement en cellule entre 20 à 30 jours d’affilée comme mesure disciplinaire.

Même son de cloche dans le canton de Vaud

Cependant, aucun audit ou démarche similaire n’est envisagé à ce jour. «Les suicides que nous avons connus dans le canton relèvent de situations individuelles. Il n’est pas possible d’identifier un facteur déclencheur commun», souligne Marc Bertolazzi, responsable de la communication pour le service pénitentiaire vaudois. Le Canton coopère avec le CHUV: «Lorsqu’un détenu présente des tendances suicidaires, le service de médecine et psychiatrie pénitentiaires est averti de la situation et un suivi est assuré», explique-t-il. Vaud comptabilise 2 suicides en détention entre 2018 et 2021, tous régimes confondus (détention avant jugement et exécution de peine).